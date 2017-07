Achter de schermen van Louis Vuitton

Louis Vuitton is volgens het zakenblad Forbes het sterkste luxemerk ter wereld. Wat maakt Vuitton tot zo’n succesverhaal? En waarom zijn zo veel mensen er helemaal zot van? Het merk zwaait de poorten open en laat Telefacts Zomer binnenkijken.

Louis Vuitton is volgens het zakenblad Forbes het sterkste luxemerk ter wereld. Het bekendste ook, met 450 luxeboetieks verspreid over alle continenten. Het merk maakt handtassen en koffers die soms tot 100.000 euro per stuk kunnen kosten. Maar ze verkopen evenzeer gsm-hoesjes voor een paar honderd euro. Zo is Louis Vuitton tegelijk exclusief maar ook relatief toegankelijk voor de grote massa.

