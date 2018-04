Bij een vliegtuigcrash kunnen de zwarte dozen vaak duidelijkheid geven over wat er fout liep. Maar wat er precies is gebeurd op 31 mei 2009 met vlucht 447 van Air France is jarenlang een mysterie gebleven. De airbus is vanuit Rio de Janeiro onderweg naar Parijs, maar komt nooit aan. Boven de Atlantische Oceaan stort het toestel neer zonder ook maar één noodsignaal uit te sturen. Alle 228 mensen aan boord komen om, waaronder ook een Belg. Wat is er toen precies gebeurd? Telefacts, woensdag om 22u55.