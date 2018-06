Indien u na het bekijken van de Telefacts-reportage 'Fraude in de bejaardenzorg' vragen heeft over ondersteuningsmogelijkheden, dan kan u terecht bij onderstaande instanties.

Heeft u vragen over de ondersteuningsmogelijkheden binnen ouderenzorg, dan kan u contact opnemen met de woonzorglijn via woonzorglijn@zorg-en-gezondheid.be of 02 553 75 00.

Heeft u vragen over de ondersteuningsmogelijkheden binnen de sector personen met een handicap, dan kan u terecht bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) via 02 225 84 11 of info@vaph.be