Telefacts: Mayday, mayday vanop Mount Everest

25 april 2015, een aardbeving met een kracht van 7,8 verwoest grote delen van Nepal. 9.000 mensen sterven, 22.000 anderen raken gewond. Maar alles bijeen treft de ramp 8,5 miljoen mensen. Dat zijn er meer dan in heel Vlaanderen. Ook op de Mount Everest, de hoogste berg ter wereld, voelen de klimmers de schok. Door een lawine wordt het basiskamp volledig verwoest. Het is er de dodelijkste dag ooit. Mensen die de ramp overleefd hebben, doen hun verhaal in Mayday mayday vanop Mount Everest, woensdag om 22u20 in Telefacts.