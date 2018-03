Elke drie dagen sterft iemand in ons land door partnergeweld. Gemiddeld krijgt 1 op de 5 vrouwen er ooit mee te maken. En mogelijk zijn het er nog veel meer want vaak blijft huiselijk geweld binnenskamers. In Australië leggen mannen hun ziel bloot in een praatgroep. Enkel door inzichten te krijgen en te werken aan zichzelf, kunnen ze herstellen wat ze kapot hebben gemaakt. Bij hun partner maar vaak ook bij hun kinderen. Partnergeweld, woensdag om 22u15 in Telefacts.