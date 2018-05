Maithili is 13, bijna 2 jaar geleden kreeg ze een vreselijk diagnose: ze is getroffen door een hersenstamtumor. De ouders vinden een dure, niet officiële behandeling in Mexico. Belgische artsen staan er niet achter. De Mexicaanse artsen zijn overtuigd van hun aanpak. Maar waarom willen ze dan hun kennis niet delen met hun collega's... Maithili: het gevecht tegen de tijd, woensdag om 20 over 10 bij VTM.

Wie Maithili en de andere Vlaamse kinderen in Mexico wil volgen, kan terecht op hun website:

www.maithili.be

https://www.facebook.com/adeaDIPG/

https://www.facebook.com/Steunmax/