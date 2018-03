Telefacts: Food 3.0

Taco’s met krekels, een algenreep of een lapje vlees dat in een laboratorium is gekweekt. Wetenschappers zijn volop aan het experimenteren omdat ze ervan overtuigd zijn dat het nodig is. Volgens de Verenigde Naties zijn we in 2050 met 9 miljard op onze planeet. En al die mensen hebben ook eten nodig. Met de huidige voedselproductie gaat het niet lukken. Alleen al de ecologische voetafdruk van onze veeteelt is te hoog. En daarom zoeken wetenschappers vooral naar vleesvervangers. Hoe ziet uw lunch er in de toekomst uit? Food 3.0, woensdag om 22u55 in Telefacts.