Telefacts: Alles voor mijn kind met autisme

Ongeveer 1 op de 150 mensen heeft autisme. Dat is een aangeboren stoornis waardoor je moeite hebt met sociale interactie en communicatie. Een aantal autisten stelt ook repetitief gedrag. Maar wat als je kind van twee nog steeds niet spreekt en je vermoedt dat het wel eens autistisch zou kunnen zijn? Voor ouders is het vaak een zoektocht om door te dringen tot de wereld van hun kind. En ze doen er alles aan om een band met hen op te bouwen. Hoever kunnen ze hun kind drijven en wat moeten ze gewoon accepteren? Alles voor mijn kind met autisme, woensdag om 22u15 in Telefacts. Wie na het zien van deze Telefacts vragen heeft over autisme, kan contact opnemen met de Vlaamse Vereniging Autisme op de website www.autismevlaanderen.be of via de Autismetelefoon: 078/152.252