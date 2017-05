Tegen de Sterren op afl. 1

Miley Cyrus vertoeft helemaal in de kerstsfeer en doet het voor één keer dus niet met een wrecking ball, maar met een kerstbal. Na het succes van 21 juli, doen Koning Filip en Koningin Mathilde hun onverwachte en geheel spontane balkonspeech nog eens over. Saartje Vandendriessche kondigt Groenland aan, waarbij Bartel Van Riet de kijker meeneemt voor een romantische picknick in de vrije natuur. Peter Van de Veire ontvangt Ozark Henry en Natalia in Sing That Song. Willem Vermandere heeft zichzelf heruitgevonden en brengt hedendaagse pophits.Vandaag: Get Lucky van Daft Punk. Durft de Bomma van de 10 meter plank springen in het nieuwe seizoen van De Grote Sprong? Elke Vanelderen slaat aan het breien en dat zal haar Regi geweten hebben. In JIM FUZZ brengen Eline De Munck en Sean Dhondt een verslag van Rock Werchter. De allereerste beelden van de nieuwe prestigereeks Boudewijn I, van de makers van Albert II.