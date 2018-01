Gisteren maakte VTM aan de hand van een parodie op de onthulling van Bart De Pauw, bekend dat Louis Talpe de cast van Tegen de Sterren Op - dat dit voorjaar op antenne gaat - zal versterken. De acteur bewees zijn talent eerder al in o.a. Spitsbroers, Wat Mannen Willen en Goede Tijden, Slechte Tijden, maar dat hij ook een kei is in imitaties bleef tot nu toe goed bewaard geheim. Op de eerste beelden van het nieuwe seizoen is het nog wachten, maar Talpe heeft ondertussen wel al een pruikenpas achter de rug. Daarin bewijst hij al dat hij o.a. Jan Mulder en James Cooke zonder veel moeite kan imiteren.