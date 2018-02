Tegen de Sterren Op gaat de Temptation aan! Al speelt de verleiding vooral af in de beruchte ‘Hut’, die dit jaar zijn opwachting maakte. De Oostendse Kevin (Jonas Van Thielen) klapt er uit de biecht over zijn relatie met Meghan (Ilse De Koe), Tim (Chris Van Espen) praat over zijn gevoelens voor verleidster Zwanetta (Clara Cleymans) en die laatste laat dan weer weten dat ze Tim niet altijd verstaat. Ook presentatrice Annelien Coorevits (Clara Cleymans) lucht haar hart in de hut…