Nieuwe talenten bij de Tegen De Sterren Op-club!

Seizoen 8 van Tegen de Sterren Op staat voor nieuw imitatietalent: naast Louis Talpe doen immers ook Ilse De Koe, Jonas Van Thielen en Robrecht Vanden Thoren hun intrede. Deze nieuwelingen laten hun persiflages los op het publiek vanaf 1 februari, elke donderdag om 20.35 bij VTM.

Louis Talpe wordt door de meeste kinderen - en moeders – nog steeds herkend als Mega Toby uit Mega Mindy, maar de acteur kende ook al verschillende successen als stervoetballer onder andere Roel Thevenage in Spitsbroers. Bij Tegen de Sterren Op vertolkt Louis onder andere de Nederlandse voetbalcommentator Jan Mulder, de helft van de Boxy broers, Vlaanderens tv-lieveling James Cooke en VRT’s Amerika-specialist en reporter Björn Soenens.

Jonas Van Thielen studeerde in 2008 af aan het Lemmensinstituut in Leuven waarna hij de ‘Two year Acting Course’ volgde aan de London Academy of Music and Dramatic Art. Daarna ging hij aan het werk als theateracteur en ondertussen was hij ook al te bewonderen op het televisiescherm in o.a. 16+, Ten Oorlog, Vriendinnen en als rasechte versierder in Mag ik u Kussen? Jonas leeft zich bij Tegen De Sterren Op helemaal in in de rollen van politici Ben Weyts en Wouter Van Besien, comedytalent Urbanus en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un.

Ilse De Koe studeerde drama en theaterkunsten aan het Conservatorium van Gent en is verbonden aan het theatergezelschap Studio Okra. Op het scherm was ze al te zien in TV-reeksen zoals Kafka, Quiz me Quick, Café Derby en Bevergem. In Tegen de Sterren Op persifleert Ilse onder andere Nathalie Meskens in De Laatste 24 Uur en zangeres én yoga goeroe Ingeborg.

Ook Robrecht Vanden Thoren, bekend van Wat Als?, Hasta la Vista en Aanrijding in Moscou, duikt binnenkort op op de set.

En uiteraard hebben ook de andere TDSO-acteurs de afgelopen maanden niet stilgezeten en hebben zij weer een heleboel nieuwe bekende Vlamingen geanalyseerd en gepersifleerd. Zo gooit ook Tegen De Sterren Op Axel Daeseleire (Ivan Pecnik) tussen de daklozen, recenseren de Boxy’s (Louis Talpe en Guga Baúl) bekende kookboeken, leert kijkend Vlaanderen alles over seks door dokter Bea (Nathalie Meskens), verkent Cathérine Moerkerke (Clara Cleymans) nieuwe, onbereikbare werelden en laat Jeroom (Jonas Van Geel) zich ook bij VTM van zijn grappigste kant zien.

Tegen de Sterren Op - Vanaf 1 februari 2018 op donderdag om 20u35 bij VTM