De Spice Girls zijn terug van weggeweest en gaan op tournee! Eerste stop? België natuurlijk. Nathalie, nooit op haar mondje gevallen, leeft zich uit als de arrogante Posh Spice, Victoria. Ella en haar benen zetten een sensuele Ginger Spice Geri neer. Clara is aandoenlijk als Baby Spice Emma en Tine is de extravagante Scary Spice, Mel B. Ilse tot slot, speelt Sporty Spice Mel C. De nineties terug op het podium!