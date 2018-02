Karen Damen (Nathalie Meskens) maakt een plaat, en dat zal Vlaanderen geweten hebben. Ze houdt niet alleen een lanceringsconcert in de Lotto Arena, maar krijgt ook een docureeks in aanloop naar het optreden. Het album is nu al een iconisch exemplaar. Vrienden en muziekexperten Gert Verhulst (Guga Baúl) en Jean Blaute (Chris Van Espen) vertellen waarom dat zo is.