Het is een eeuwig terugkerend thema bij Donald Trump, de misdaad in Amerika terugschroeven. Volgens statistieken van de FBI is het aantal misdaden met geweld sinds 2015 weer gestegen. Eén van de vele probleemsteden is Miami. Telefacts volgt er het zogenaamde SWAT-team, de elite-eenheid van de politie. Die zijn speciaal getraind om terroristen uit te schakelen en drugsdealers op te pakken.

