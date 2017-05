Superman 3

De rijke en machtige zakenman Ross Webster ontdekt per toeval dat één van zijn werknemers - Gus Gorman - een computergenie is en hij besluit hem in te schakelen om het Vulcan-weerstation naar zijn hand te zetten. Als Gorman daarin slaagt, kan Webster de koffieoogst van Colombia vernietigen en een monopolie op de wereldwijde koffiehandel verwerven. Superman verijdelt deze plannen echter. Webster zint op wraak en geeft Gorman de opdracht synthetisch kryptoniet te ontwikkelen, waarmee ze de superheld kunnen bestrijden. Deze nieuwe soort kryptoniet heeft geen effect op de buitengewone krachten van Superman, maar zorgt er wel voor dat hij enkele boosaardige karaktertrekjes krijgt...