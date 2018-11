Succesrijk! Topondernemers in Vlaanderen afl. 3

Cathérine Moerkerke volgt zaakvoerder Wouter Torfs naar een personeelsfeest van Schoenen Torfs. Het is bijna een Ladies Night, want het merendeel van het personeel zijn vrouwen. En de zaakvoerder is graag gezien door zijn dames. Torfs houdt tijdens zijn speech een pleidooi voor meer liefde in het werk: liefde voor je product, voor je leveranciers en voor je collega's. Onderneemster Virginie Saverys weet wat het is om zich als vrouw te moeten bewijzen in de zakenwereld. Ooit begon ze onder de vleugels van haar vader bij de scheepswerven van Boel in Temse. Ze groeide door in de wereld van havens en transport en besloot 3 jaar geleden alles te verkopen en kocht een wijngaard in Toscane. Van daaruit brengt ze de Avognesi wijn wereldwijd op de markt.