Stuur je vraag in voor Het Lichaam van Coppens!

Hoe voelt het om te vliegen als een vogel? Hoe klinkt een harmonie onder invloed van helium? Kunnen vrouwen beter multitasken? Staf en Mathias schonken opnieuw hun lichaam aan de wetenschap om een antwoord te vinden op al jullie wetenschappelijke vragen. Het was een enorm leerrijk seizoen, het was een rollercoaster van emoties... maar het was vooral héél plezant! Bedankt om te kijken, iedereen!