Zalig! Studio Tarara is genomineerd voor Canneseries!

Studio Tarara is geselecteerd voor Canneseries, een festival dat uitsluitend nieuwe series vertoont en dit jaar doorgaat van 5 tot 10 april in de Franse badstad. Canneseries wil voor tv zijn wat het Filmfestival in Cannes een maand later is voor cinema: een showcase van de beste internationale producties.

De eerste dramareeks van productiehuis Shelter is één van de 10 geselecteerden uit de vele inzendingen uit verschillende landen. Een internationale jury zal de series beoordelen, en prijzen uitreiken voor de beste serie, beste acteur of actrice, beste muziek, beste scenario en beste special performance van een heel team. Actrice Diana Rigg (The Avengers, Game of Thrones, On Her Majesty’s Secret Service) krijgt tijdens het festival een ereprijs.

Tim Van Aelst – regisseur “Wij zijn bij Shelter eerlijk gezegd geschrokken van de internationale interesse in STUDIO TARARA. Want naast Canneseries zitten we ook al in New York en waren er nog andere prestigieuze Europese festivals geïnteresseerd. Moeilijke keuzes want zo’n festivals willen natuurlijk allemaal exclusiviteit. Het waren uiteindelijk de enthousiaste mails vanuit de organisatie van Canneseries die ons hebben overtuigd om de reeks in Cannes haar internationale première te geven. Op 10 april zullen we weten of dat de juiste keuze was, spannend!.”

Studio Tarara is een dramareeks die zich afspeelt in 1993, in de coulissen van een fictieve comedyshow bij de familiezender VTM. De reeks geregisseerd door Tim Van Aelst met in de hoofdrollen Koen De Graeve, Ruth Beeckmans, Peter Van den Begin, Janne Desmet, Frances Lefebure en Geert Van Rampelberg ging in première op 12 februari bij VTM. Op dinsdag 26 maart wordt de laatste aflevering uitgezonden. Ondertussen is Studio Tarara ook al geselecteerd voor de New York Festivals TV & Film Awards.