Zalig! De eerste beelden van Studio Tarara zijn er...

1993. Achter de schermen van VTM verliezen de acteurs van de populaire sketchshow Studio Tarara zich in een spiraal van zelfdestructie. Ricky (Koen De Graeve) is verslaafd aan drank en drugs, Sandra (Ruth Beeckmans) aan seks en Jean (Peter Van den Begin) is een machtsgeile pervert. Er is hoop wanneer zowel Ricky als Sandra de liefde vinden, maar een mysterieuze zelfmoord sleurt de hele studio mee in een onderzoek. Wat is er gebeurd? Wie is dood? En, waarom?