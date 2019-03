Even flashback naar het einde van de aflevering vorige week: het geluk van Ricky Bolsens (Koen de Graeve) en Roxanne (Frances Lefebure) was van korte duur. De twee waren op weg naar wat een romantisch etentje moest worden. Maar Ricky zit opnieuw aan de drugs en is te high. Hij let niet op, en crasht op een vrachtwagen. Het ongeval eindigt bijzonder tragisch, en iedereen bij Studio Tarara is in shock.