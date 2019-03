"Komt eens een man bij de taxidermist" en verschillende andere sketches uit de fictiereeks 'Studio Tarara' zullen nu ook in een 2-delige special worden uitgezonden. Zo zien we de sketches met Rik Bolsens (Koen De Graeve), Sandra Verbeeck (Ruth Beeckmans) en Jean Van Hoof (Peter Van Den Begin) in zijn geheel en met de volledige clou! Zalig!