Ruth Beeckmans en Koen De Graeve spelen hoofdrol in reeks rond de beginjaren van VTM

In november 2017 lichtte Tim Van Aelst van productiehuis Shelter reeds een tipje van de sluier toen hij bekend maakte dat hij samen met zijn team voor het eerst een tragikomische fictiereeks aan het schrijven was en wel over de bejubelde beginjaren van de commerciële tv-zender VTM. Ruth Beeckmans en Koen De Graeve spelen de hoofdrol in Studio Tarara en zijn, samen met heel wat andere acteurs, waaronder ook Geert Van Rampelbergh, Frances Lefebure en Peter Van den Begin, aan de opnames begonnen.

Studio Tarara speelt zich af in 1993 achter de schermen van de sketchshow ‘Studio Tarara’. De acteurs uit die show verliezen zich gaandeweg in een spiraal van zelfdestructie. Ricky, gespeeld door Koen Degraeve is verslaafd aan drank en drugs. Sandra, gespeeld door Ruth Beeckmans, aan seks. Er is hoop wanneer zowel Ricky als Sandra de liefde vinden, maar een onverwachte zelfmoord sleurt de hele studio mee in een verhaal vol intriges.

Tim Van Aelst : “Het is heerlijk om de jaren ’90 terug te brengen. Voor de jonge VTM-kijkers een throwback naar Vlaamse televisie in de nineties. Voor degenen die het zich nog herinneren, een nostalgische terugblik. Studio Tarara is uiteraard een fictieve sketchshow, maar wel herkenbaar, want we nemen de kijkers mee terug naar de gouden beginjaren van VTM, de jaren van ‘Rad van Fortuin’ en ‘Tien om te Zien’. De comedy zit in de sketchshow, de tragedie en de fictie in de verhalen achter de schermen.”

Voor actrice Ruth Beeckmans is Studio Tarara na ‘WAT ALS?’ en ‘Safety First’ een nieuw Shelter-project waar ze zich met graagte in vastbijt : “De opnames zijn nog maar net gestart, maar de sfeer is nu al memorabel. Elke dag word je gekatapulteerd naar de jaren ‘90, niet alleen qua looks maar ook in de manier van acteren. Ik geniet, zoveel is zeker.”

Ook Koen De Graeve werkte al eerder samen met productiehuis Shelter voor ‘WAT ALS?’ : “Ik voel aan alles dat dit een fantastische reeks gaat worden. Je mag enerzijds sketches spelen en tegelijkertijd je tanden zetten in de fictie errond. Fijn ook om weer samen te werken met Ruth en ook met de acteurs die gestalte geven aan de andere personages.”

Shelter is bovendien voor de opnames de komende maanden nog op zoek naar figuranten. De sketches worden immers gespeeld voor een live publiek dat zelf ook helemaal ondergedompeld wordt in de nineties, inclusief kleding, kapsel en make-up. Wie zin heeft in een unieke nineties-ervaring kan zich inschrijven via https://pages.inthepicture.com/publiekgezocht