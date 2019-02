Exclusief! Bekijk hier de Vlaamse Supertip van Ricky Bolero: 'Ja, Tarara'

Ja, Tarara, de song die Koen De Graeve, Laura Tesoro en Olga Leyers samen brachten in aflevering 3 van Studio Tarara komt nu ook uit als single. Koen's personage Ricky Bolsens bracht het nummer in Tien om te Zien, het legendarische liedjesprogramma met Anne De Baetzelier en Willy Sommers. Die leken geen haar verouderd toen ze Koen als Ricky Bolero moesten aankondigen in Studio Manhattan, want speciaal voor de opnamen is het decor van Tien om te Zien heropgebouwd op de originele plek. Laura Tesoro en OIga Leyers waren Ricky Bolero's achtergronddanseressen met opgestoken haar, brede schoudervullingen en typische pasjes uit de jaren '90. Ja, Tarara is trouwens geschreven door Mario Goossens en David Poltrock, respectievelijk drummer en toetsenist bij Triggerfinger.

Ja, Tarara is verkrijgbaar via iTunes of te beluisteren via Spotify, Apple Music, YouTube Music en Deezer