Stan ontvangt Yamina, een plastisch chirurge in opleiding die zich specialiseert in borstreconstructies. Zij krijgt van haar patiënten vaak te horen dat ze zich na een operatie opnieuw een 'natural woman' voelen. Daarom komt Yamina een eigen versie van het gelijknamige nummer van Aretha Franklin opnemen, die ze later in het operatiekwartier kan laten weerklinken.