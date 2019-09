Tip van Gert: Zingen met de lichten uit

Cindy heeft er al een aantal mooie takes opzitten. Gert wil proberen er nog een intiemere toets aan te geven. Daarom stelt hij voor om de lichten te dimmen.

Stan Van Samang staat aan de grond genageld wanneer hij het verhaal van de 25-jarige Cindy uit Lier te horen krijgt. Cindy kroop 6 jaar geleden door het oog van de naald toen ze met haar fiets werd aangereden door een vrachtwagen. Op het moment van het ongeval luisterde ze naar My Heroics, Part One van Absynthe Minded, een song die ze nadien nooit meer wilde horen. Om er terug fijne herinneringen aan te kunnen koppelen, komt Cindy in Studio Stan onder begeleiding van producer Gert Bettens (K’s Choice) haar eigen versie inzingen.