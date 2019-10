Tiffany (24, Bornem) verloor enkele jaren geleden haar moeder. Hallelujah van Leonard Cohen was het liedje dat ze vaak samen zongen. Om haar gevoelens een plaats te geven schreef Tiffany een eigen tekst op de melodie. Haar ode aan haar mama. “Ik hoop dat ze dit kan horen en fier op mij kan zijn”, klinkt het. Producer Kris Wauters, die ook zelf nerveus is voor deze opname, zorgt ervoor dat Tiffany haar hart en ziel in het nummer kan leggen.