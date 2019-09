PREVIEW: Stan van Samang helpt Steffie pestverleden van zich af te zingen

Het wordt even stil in de studio van Stan Van Samang wanneer de 21-jarige Steffie uit Deerlijk haar verhaal doet. Zij moest 10 jaar lang afrekenen met zware pesterijen op school en wil daar nu een streep onder trekken door een eigen versie in te zingen van het liedje Human van Christina Perri. De tekst van dat nummer leunt erg dicht aan bij het verhaal van Steffie. Producer Jeroen Swinnen, zelf gepest als kind, kan zich als geen ander inleven en gaat voor een speciale aanpak.