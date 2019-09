Er heerst een gezellige drukte in de studio van Stan Van Samang. Vanuit Bredene arriveert er een vrolijke karavaan in Malmedy. De supportersclub van wielrenner Peter Sagan wil in Studio Stan een supporterslied opnemen voor hun grote wielerheld. De tekst van Laat De Zon In Je Hart van Willy Sommers werd daarom helemaal aangepast en zelfs van een internationale toets voorzien. De fans hebben immers grootste plannen met het lied.