De 31-jarige Marijke uit Londerzeel werkt op de dispatch van Brandweer Vlaams-Brabant West, waar ze elke dag haar helden – onder wie ook haar eigen man – op gevaarlijke interventies stuurt. De hit Holding Out For A Hero van Bonnie Tyler lijkt haar dan ook op het lijf geschreven. “Ik kom mijn mannen eren”, klinkt het in de studio van Stan. Steve Willaert zorgt ervoor dat Marijkes ode aan haar helden een gepersonaliseerd arrangement krijgt.