De zusjes Marie, Lotte en Polin komen om een heel andere reden naar de studio. Zij kunnen altijd rekenen op hun Pépé om hen rond te rijden naar hobby’s en vriendinnen. Zelfs taxi spelen vanuit Pulle naar het verre Malmedy doet Pépé met de glimlach. Wat hij echter niet weet, is dat de zusjes hem daar zullen verrassen met een zelf ingezongen versie van Simply The Best van Tina Turner. Dat lied dopen ze samen met Kris Wauters om tot Pépé The Best.