Ilona is hoogzwanger van haar eerste kindje en komt samen met haar man Luc naar de Daft Studios om een muzikaal geboortekaartje op te nemen. Haar keuze viel op Someday I Will Understand, het liedje dat Britney Spears opnam toen zij zwanger was. Producer Gert Bettens doet beroep op een strijkkwartet om het arrangement nog intiemer te maken.