Familie Hannes - Hooray Hooray, It’s A Holi-Holiday

De familie Hannes uit Olen zakt naar Studio Stan af, om hun dramatische vakantie op een mooie manier af te sluiten. De aanhoudende regen verplichtte hen namelijk om 10 dagen lang in de bar van hun hotel in Tunesië te luisteren naar de enige cd die daar opstond: The Greatest Hits van Boney M. “Die begon elke dag opnieuw”, klinkt het. “We werden er knettergek van.” Het gezin komt een eigen versie van Hooray Hooray, It’s A Holi-Holiday opnemen om zo hopelijk toch nog een positieve herinnering aan hun vakantie over te houden.