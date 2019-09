EMOTIONEEL! Tweeling zingt voor het eerst terug samen

In de eerste aflevering van Studio Stan maakt Stan kennis met Helen en haar tweelingbroer Maarten (20) uit Hoboken. Helen houdt enorm van zingen en heeft een speciale band met het nummer Dancing On My Own van Robyn. Ze zong het vroeger samen met haar broer, maar die is enkele jaren geleden gestopt met zingen. Daar heeft hij een goede reden voor. Stan polst naar het verrassende verhaal van de tweeling en schakelt producer Jeroen Swinnen in om Heleens favoriete song vast te leggen op plaat.