Stan Van Samang ontvangt de muzikale vrienden van Peter Leyder. Toen hij onverwacht overleed, kwam dat niet alleen hard aan bij zijn familie, maar ook bij de muzikanten van zijn coverband Pearly Pete, waarvan hij de frontman was. Peters grote droom was om ooit een liedje op te nemen in een echte studio. Een droom die zijn vrienden nu als eerbetoon willen waarmaken.