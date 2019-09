Carine smijt zich helemaal

De 54-jarige Carine uit Evergem gaat door het leven als ‘de zingende buschauffeur’. Zingen doet ze uit volle borst én in het Gents. De video’s van haar zangstondes post ze graag op haar Facebookpagina. Carine wil zo graag komaf maken met de verzuring op haar bus. “Ik zeg wel 400 keer per dag ‘goeiedag’, maar krijg er zelden één terug”, klinkt het. Met haar eigen versie van This Is My Life van Shirley Bassey maakt ze duidelijk dat je maar beter met een positieve ingesteldheid door het leven kan gaan. Producer Steve Willaert helpt haar om die boodschap vast te leggen op plaat. Samen met Stan heeft hij een verrassing geregeld die Carine helemaal van haar melk brengt…