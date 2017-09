Zo stoomde Dennis (Oscar Willems) zich klaar voor het tweede seizoen!

Het was even gruwelen toen in de laatste minuten van Spitsbroers Louis Talpe bij een match getackeld werd door een tegenstander, en zijn rechterbeen helemaal uit de haak stond. Maar wees gerust, met Louis is alles in orde. Het bengelende been was het resultaat van een haast onzichtbaar special effect. Op het veld stond een groen blok waarachter het echte been van Louis bij de opnamen werd weggemoffeld. Digitale effecten achteraf verwerkten dan een nep gebroken been bovenop het beeld. De verhaallijn van de revalidatie van Louis wordt de volgende weken heel belangrijk in Spitsbroers.