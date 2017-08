Volgende week keert Spitsbroers terug!

Twee jaar geleden waren Dennis en Alan Moerman nog twee broers die op straat voetbalden. Nu is de ene een aanbeden topvoetballer die bakken geld verdient en zit de andere in de cel voor diefstal. Wie verliest zichzelf, wie blijft er met twee voeten op de grond? Oscar Willems en Joren Seldeslachts leiden een geweldige cast met verder onder andere nog Louis Talpe, Viv Van Dingenen, Kris Cuppens en Lynn Van Royen in een verhaal over topsport, geld, seks en misdaad, en de familie die er middenin staat.