Spitsbroers ontroert, nog vóór de aflevering begint

Een bijzondere boodschap opent vanavond de zesde aflevering: OPGEDRAGEN AAN ALLE MENSEN DIE VECHTEN TEGEN KANKER en daaronder HOPE. En achter die pancarte zit een heel verhaal. Een van de verhaallijnen in de aflevering is het bezoek van een jong kankerpatiëntje dat via een Make-a-Wishachtige organisatie een dag bij zijn favoriete voetbalploeg KRC Genk mag doorbrengen, maar ter plaatse onwel wordt door nawerkingen van chemo. Later in het ziekenhuis krijgt hij nog eens bezoek van zijn idool Dennis (Oscar Willems).

Het jongentje heet in de aflevering Rupert Suply, en die naam is niet zomaar gekozen. De echte Rupert Suply was een volwassen kankerpatiënt van 30 uit Antwerpen die zich jarenlang inzette om geld in te zamelen voor onderzoek naar kanker, via de stichting HOPE. Vorig jaar in juni is Rupert overleden. Hij was net zes maanden ervoor vader geworden. Op zijn uitvaart zijn honderden mensen afscheid komen nemen. Natalia zong tijdens het afscheid. Schrijver Kristof Hoefkens was zo onder indruk van Rupert dat hij de aflevering van Spitsbroers opdroeg aan kankerpatiënten en het jongentje in het verhaal ook Rupert Suply noemde.