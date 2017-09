NIET OP TV: "Yes, Mr. Miyagi"

Het tweede seizoen van Spitsbroers vertelt een nieuw verhaal, dat begint 8 maanden na het einde van seizoen één. Terwijl Dennis Moerman de koning is van KRC Genk en de volledige eerste klasse, komt zijn broer Alan, die in de criminaliteit verzeild was, vrij uit de gevangenis.

Beiden staan voor een grote uitdaging. Dennis heeft dit seizoen maar één doel: z’n ploeg kampioen maken en zo een vette buitenlandse transfer versieren. Maar er hangen donkere wolken boven de carrière van Dennis’ beste vriend en ploegmakker Roel Thévenage, de ploeg worstelt met een vorm-dip, en er is ook nog de komst van de Nederlandse spits Andy Fonck. Een toptalent, maar met een onhandelbaar karakter. De ego’s binnen het team dreigen te botsen. Zowel persoonlijk als professioneel zal Dennis moeten bewijzen dat hij eindelijk volwassen wordt, maar voorlopig wisselt hij schaarse wijze inzichten en volwassen daden af met het puberaal gedrag van een verwend, rijk voetballertje met een te groot ego, en te veel oog voor babes en snelle wagens. Het brengt hem in conflict met z’n club, z’n ploegmaats, z’n broer en z’n ouders