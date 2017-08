Limburgse uitdrukkingen voor dummies!

In de wijk waar de familie Moerman woont, dromen alle jongens ervan om profvoetballer te worden. Ook de getalenteerde broers Dennis (17) en Alan (21). Tijdens hun één-tegen-één-partijtjes op het pleintje in de wijk, imiteren de twee al jaren hun idolen in de hoop het ooit even ver te schoppen. En liever vroeg dan laat, uiteraard. Maar momenteel spelen ze samen bij vierdeklasser Genk VV.

Wanneer de trainer van KRC Genk tijdens een match op de tribune zit, scout hij één van de broers. Die mag tot zijn grote vreugde een week meetrainen met de grote jongens om te zien of hij de kwaliteiten heeft om een eersteklasser te worden. Z’n broer blijft verweesd achter en ziet zijn droom aan diggelen geslagen.

Al snel maakt Moerman indruk en mag hij een profcontract tekenen. Hij staat aan het begin van een grote carrière en schopt het van een groentje tot bankzitter, basisspeler en uiteindelijk wordt hij zelfs de revelatie van de competitie. Hij ontdekt samen met z’n vrienden een nieuwe wereld vol glamour, geld en mooie vrouwen. Maar ook een wereld vol valstrikken en valse vrienden.

Voor de andere Moerman is de doorbraak van zijn broer een reality check: jarenlang liep hij rond met het idee dat het vroeg of laat wel zou lukken als profvoetballer. Maar nu blijkt hij niet goed genoeg te zijn en moet hij toekijken hoe zijn broer het wel maakt. Dat steekt. Hoe blij hij intrinsiek ook is voor zijn broer, één van zijn beste maatjes. Hij beseft dat hij zijn droom maar beter definitief opbergt en verliest helemaal de pedalen.

Hoewel hij gezworen had het niet te laten gebeuren, verandert de roem de kersverse eerste klassevoetballer. De Moerman-broers worden in Spitsbroers allebei volwassen, maar op een radicaal andere manier.