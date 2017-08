Vanaf maandag 4 september trapt Spitsbroers een nieuw seizoen af over de broers Moerman. Gouden schoen versus enkelband: het contrast tussen de levenswandel van de twee kan niet groter zijn. Dennis is de topspits van KRC Genk in eerste klasse en verdient sloten geld, Alan is in de criminaliteit verzeild en komt eindelijk vrij uit de gevangenis. Hoe sterk is de broederband? Overleven vriendschappen als de verhoudingen veranderen?