Nieuw bij VTM: 'Echte verhalen: SOS 112'

In de nieuwe scripted realityreeks ‘Echte verhalen: SOS 112’ brengt VTM vanaf maandag 28 januari vier weken lang elke weekdag boeiende verhalen over medische interventies: de reeks zoemt in op mensen die medische hulp nodig hebben, en vooral op de mensen die die hulp verlenen.

De cases in SOS 112 zijn gebaseerd op waargebeurde verhalen en spelen zich af in en rond een ziekenhuis: op de spoeddienst, de MUG en het ambulanceteam. Van ernstige spoedgevallen tot de gekste en meest hartverwarmende verhalen: het medisch personeel in ‘Echte Verhalen: SOS 112’ verveelt zich nooit.