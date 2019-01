Smoke And Fumes

De ijskappen smelten, het water stijgt en we krijgen af te rekenen met extreme hitte en droogte, plus een vloedgolf aan tsunami’s en orkanen. Allemaal ten gevolge van de klimaatopwarming. De grootste vervuilers zijn de olieproducenten. Ze ondermijnen ons milieu en ruïneren de hele planeet. Al decennialang zijn ze op de hoogte van de gevaren, maar ze ondernemen niets. Integendeel: ze misleiden het volk en proberen te verhinderen dat er een regelgeving komt om het klimaatprobleem aan te pakken. Maar wereldwijd is er protest en worden er rechtszaken aangespannen tegen bedrijven en regeringen die verantwoordelijk zijn voor de CO2-uitstoot. Milieuactivisten slaan alarm en eisen dat de vervuilers opdraaien voor de schade die ze hebben aangericht aan moeder natuur.