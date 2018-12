Hoe meer tijd je aan een app besteed, hoe meer geld die app opbrengt. App-ontwerpers doen er dus alles aan om mensen aan hun smartphone te kluisteren. Zo is er bijvoorbeeld de oneindige scroll, waardoor de pagina nooit ophoudt en we blijvend worden meegezogen. In de reportage onderzoeken we of Socialemediabedrijven weten dat hun producten verslavend zijn en of ze dat met opzet doen.