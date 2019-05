Sergio Herman en Axel Daeseleire binnenkort in nieuw VTM-programma

De Thaise keuken, de Mexicaanse keuken, de Japanse keuken: we kennen ze allemaal, of dat denken we toch. Maar hoe veel weten we er eigenlijk écht vanaf? Driesterrenchef Sergio Herman en wereldreiziger Axel Daeseleire kijken binnenkort verder dan de noedels, de nacho’s en de sushi. Voor een nieuw VTM-programma reizen ze samen de hele wereld rond om zich te verdiepen in depopulairste wereldkeukens. Een avontuurlijke roadtrip van een rasechte globetrotter en een wereldchef, die verrassend genoeg nog niet veel van de wereld heeft gezien. Maar ook een trip tussen twee uitgesproken persoonlijkheden die samen heel wat fun beleven.

Na 25 jaar in zijn eigen keuken trekt Sergio eindelijk de wereld inom terug te keren naar de basis van de populairste wereldkeukens.Ervaren reiziger Axel neemt hem mee op sleeptouw naar landen waarvan de naam alleen al doet watertanden. Van Thailand, India en Japan tot Mexico, Noorwegen en Sicilië. Daar proeven Sergio en Axel niet alleen de klassiekers, maar ook nieuwe smaken en topproducten met een extra dimensie. En het blijft niet bij proeven alleen. Op het einde van elke trip verwerkt Sergio alle inspiratie in eigen, unieke gerechten. Dat bezorgt zelfs een sterrenchef stress, zeker als hij moet koken voor een groep hyperperfectionistische Japanners.

Tijdens hun trip dompelen de mannen zich ook onder in de couleur locale van het land. Dat blijkt voor de ene een nog grotere ontdekking te zijn dan voor de andere. Het duo schuwt op hun culinaire ontdekkingstocht geen enkel risico. Zo proeven ze op een Japanse vroegmarkt de dodelijke kogelvis, die elk jaar 50 mensen in Japan vergiftigt, en wordt Axel in India geveld door de uiterst pikante gerechten. Zelfs de beste koppels worden op reis al eens op de proef gesteld. Dat is ook wat er gebeurt wanneer Axel zondigt tegen Sergio’s culinaire erecode.

“Het is een lang gekoesterde droom om de wereld te ontdekken op het gebied van smaak, producten en de mensen erachter”, aldusSergio Herman. “Het gaat erom gevoel, inspiratie en nieuwe impulsen te krijgen, die ik mee terug naar huis neem. Deze ervaringen heb ik nodig om mijzelf te verbeteren als chef, maar ik wil deze ook heel graag delen met mijn gasten. Want daar doen we het uiteindelijk allemaal voor.”

De opnames van het nieuwe VTM-programma, dat gemaakt wordt door productiehuis Geronimo, zijn volop aan de gang. Wanneer het resultaat van de roadtrip op het scherm verschijnt, wordt later bekendgemaakt.