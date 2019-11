Sergio Herman bezoekt tempel ter nagedachtenis van doodgeboren zoontje

Tijdens een bezoek aan een tempel staat de chef stil bij het verlies van zijn doodgeboren zoontje Josha. “Het is een deel van ons leven en ik sta er elke dag bij stil. De dag dat hij dood ter wereld is gekomen, zijn pijnlijke herinneringen. Nu kunnen we er anders naar kijken en aanvaarden we dat. Ik draag altijd een ketting die me aan hem doet denken. Het is de gesmolten trouwring van mijn vader, met een vingerafdruk van hem en van Josha.”