Sergio & Axel trekken naar Mexico

Sergio Herman en Axel Daeseleire. De ene tovert al meer dan 30 jaar een unieke mix van exotische smaken uit zijn koksmouw, maar heeft amper tijd om een stapje in de wereld te zetten. De andere is een ervaren globetrotter met een voorliefde voor lekker eten. In Sergio & Axel: Van De Kaart trekken ze vanaf woensdag 9 oktober samen naar Thailand, Japan, India, Mexico, Libanon en Noorwegen, naar landen die doen watertanden. Op deze ontdekkingstocht naar ultieme smaken komen ze elkaar én zichzelf voortdurend tegen. Twee uitgesproken persoonlijkheden op een verrassende roadtrip: dat is fun verzekerd.