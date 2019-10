Sergio en Axel trekken samen op culinaire wereldreis. Die brengt hen naar een land dat Axel toch liever aan zich voorbij had laten gaan, maar met één van Sergio’s favoriete keukens: India. “Alles in de Indische keuken heeft smaak en power”, weet de chef. India is dan ook het land van de specerijen en dat zal hun gestel geweten hebben.