Sara keert terug naar VTM!

Meteen na de slotaflevering van Familie staat de cast van Sara klaar om de leegte bij de vele soapliefhebbers op te vullen. De succesvolle telenovelle is dan ook dé ideale feelgoodreeks in tijden van corona. Sara start op vrijdag 24 april meteen na Familie om 20.35 met een dubbelaflevering en gaat vanaf maandag 27 april verder met een dagelijkse aflevering om 20.00.

Sara vertelt het romantische liefdesverhaal van het ‘lelijke eendje’ Sara De Roose, een hoofdrol voor Veerle Baetens, die aan de slag gaat in het economaat van modehuis Presence. Daar ontmoet ze Simon Van Wijck (Gert Winckelmans), de zoon van de directeur, op wie ze op slag verliefd wordt. Wat volgt is een modern sprookje over hoe dromen soms toch waar kunnen worden. Goed nieuws voor de Familie-kijkers is dat ze Kürt Rogiers en Sandrine André, het droompaar Lars en Véronique uit Familie, niet hoeven te missen. De twee spelen immers ook een hoofdrol in Sara, samen met andere acteurs zoals Lotte Pinoy, Tom Van Bauwel, Hans De Munter en Antony Arandia.